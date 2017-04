Feriado de Páscoa movimenta estradas da região

Home

- 10:59

Redação

São José dos Campos

O Feriado de Páscoa tem expectativa de estradas lotadas na região a partir de hoje. Quase 220 mil veículos são esperados nas quatro principais rodovias estaduais que cortam o Vale.

Com previsão de receber 80 mil veículos, a Carvalho Pinto deve registrar o maior movimento do feriado. As praias do Litoral Norte não ficam para trás, já que 60 mil veículos devem passar pela rodovia dos Tamoios, que liga São José dos Campos a Caraguatatuba. Outros 38 mil motoristas devem optar pela rodovia Oswaldo Cruz, que vai de Taubaté a Ubatuba.

Campos do Jordão e toda a região da Serra da Mantiqueira também serão pontos certos de turistas no feriado, com expectativa de receber 40 mil veículos. Os dados foram divulgados pela PRE (Polícia Rodoviária Estadual).

Na ida o horário de pico, segundo a PRE, será das 14h às 20h na quinta-feira, e na sexta-feira das 7h às 14h. No retorno, o domingo terá movimento intenso de veículos principalmente das 12h às 20h. O Estado informou que haverá reforço de recursos materiais e humanos, principalmente no trecho inicial de subida da serra, visando assegurar um retorno com tranquilidade.

Pela Via Dutra devem deixar São Paulo cerca de 270 mil veículos, entre quinta e sexta-feira, estima a concessionária CCR Nova Dutra.