Feriado de carnaval promete calor na região

Home

- 10:30

Daniela Santos

São José dos Campos



A sensação de calor deve permanecer nesse feriado prolongado de carnaval. De acordo com o Cptec (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos) Inpe, há apenas pequenas chances de chuvas típicas do verão.



Nesta sexta-feira e sábado, as máximas podem chagar aos 34ºC em São José dos Campos, Taubaté e Jacareí, com baixa probabilidade de chuva. Já no domingo, as chances de cair tempestades de verão aumentam bastante e a temperatura também deve cair em ficar em torno dos 26ºC. Segunda e terça-feira as temperaturas também devem ficar mais amenas.



No litoral norte a previsão é a mesma: Em Ubatuba, as máximas deverão ficar nos 34ºC nesta sexta-feira e sábado. No domingo, deve cair para 26ºC. Em São Sebastião, as máximas não deverão ultrapassar dos 25ºC na segunda-feira.



Segundo o técnico em meteorologia, Reginaldo Irineu, uma zona de convergência se instalará na região a partir de domingo, por isso a baixa de temperaturas.



“Uma zona de convergência atingirá nosso estado, mas é importante frisar a potência dos raios solares que estarão, principalmente na sexta e no sábado, altíssimos”, explicou.