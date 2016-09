Felipe Meligeni vai à final do US Open juvenil nas duplas

Home

- 17:53

O tenista Felipe Alves Meligeni, 40º do mundo juvenil e número 1 do Brasil, se garantiu, nesta sexta-feira, na decisão de duplas do US Open, um dos principais Grand Slams do circuito do tênis.

Felipe e o parceiro boliviano Juan Aguilar derrotaram o belga Zizou Bergs e o israelense Yshai Oliel por 4/6 7/6 (7/1) 10/2 e vão buscar o troféu diante dos canadenses cabeças de chave 3, Felix Auger-Aliassime/Benjamin Sigouin. A partida acontece neste sábado como o terceiro jogo da quadra 17 por volta das 16h.

Felipe tenta ser o quinto brasileiro a ganhar um Slam juvenil. Em simples apenas Tiago Fernandes foi campeão no Australian Open de 2010. Em duplas Gustavo Kuerten ganhou com o equatoriano Nicolas Lapentti em Roland Garros em 1994 e Orlando Luz venceu com Marcelo Zormann em Wimbledon 2014.

Sobrinho do consagrado tenista Fernando Meligeni, Felipe treina pela equipe CBT/Correios/Prefeitura de São José dos Campos.