Felício vai reavaliar o Samu, e Claude o Hospital da Mulher

Candidatos à Prefeitura de São José dos Campos, Felício Ramuth (PSDB) e Claude Moura (PV) subiram o tom contra a gestão do prefeito Carlinhos Almeida (PT) em áreas como saúde, mobilidade urbana, incentivos fiscais e infraestrutura.



As críticas marcaram a primeira edição do ‘Encontro com os Candidatos a Prefeito’, realizada na noite desta segunda-feira pelo Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), em parceria com o jornal O VALE.



Os postulantes de oposição ao Paço prometeram reestudar ações iniciadas pelo atual governo, como o Hospital da Mulher e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

