Felicio vai fazer 'city tour' com os secretários

Home

- 07:55

Redação

São José dos Campos

A equipe do prefeito de São José dos Campos, Felicio Ramuth (PSDB), realiza na próxima semana um ‘tour’ pela cidade. A bordo de um ônibus, Felicio e os secretários irão percorrer todas as regiões do município.

A ideia do tucano era fazer essa atividade nesta semana, mas o tempo chuvoso atrapalhou a programação. Com esse ‘tour’, o prefeito quer apresentar a todos os secretários a realidade de cada região, além de levantar os problemas considerados emergenciais em cada setor.

Agenda. A data da atividade ainda não está fechada pela administração. Mas, quando ocorrer, deverá tomar toda a agenda do dia. "O prefeito quer mostrar aos secretários todas as partes de São José, para que se conheça a cidade. Uns são da zona norte, outros da zona sul, outros da região central e não conhecem as pormenoridades de São José”, afirmou o secretário de Finanças do município, José de Mello Corrêa.

“O prefeito, durante a campanha eleitoral, conheceu todas as partes do município e queria dividir isso com os secretários. A ideia é mostrar para todo mundo os problemas e buscar as soluções. Entendo que isso é bastante importante”, concluiu o secretário de Finanças.