Felício toma posse como prefeito de São José

- 17:27

João Paulo Sardinha

São José dos Campos

Em um discurso de 21 minutos, diante de um plenário lotado, o empresário Felicio Ramuth (PSDB) tomou posse neste domingo como prefeito de São José dos Campos. O tucano apontou a experiência na vida pública e a reforma administrativa a ser implantada em seu governo como trunfos para o sucesso da nova gestão.

A vereadora Dulce Rita (PSDB), candidata mais votada, com 10.353 votos, presidiu os trabalhos. Os 21 vereadores foram empossados junto com o prefeito e o vice. "Construí minha lista de prioridades baseada nas necessidades das pessoas”, afirmou.

“Pretendo trazer os valores da família para a política. E não deixarei a política retirar esses valores de mim”, completou Felicio em seu discurso.

Mais tarde, por volta de meio-dia, o novo prefeito subiu a rampa do Paço para a transmissão de cargo. O antecessor, Carlinhos Almeida (PT), afirmou ter deixado R$ 160,8 milhões para aplicações no curto prazo.

“Concluo o meu mandato com o sentimento do dever cumprido. Fiz o meu melhor. Dediquei-me exclusivamente à gestão da nossa cidade. Nesses quatro anos, navegamos nos tumultuados mares brasileiros. Enfrentamos ambientes de crises. Esse cenário tornou mais difícil a nossa missão. Mas fez também com que cada conquista tivesse um sabor especial”, afirmou.

Os integrantes do primeiro escalão do governo Felicio foram empossados em seguida, em rápida cerimônia no Paço Municipal.

A primeira reunião do secretariado será agendada para esta semana. Neste encontro, Felicio irá dar discutir as primeiras ações de seu mandato.