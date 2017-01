Felicio suspende contrato de R$ 20 milhões feito por Carlinhos

Home

- 19:24

Durante a suspensão, válida por 90 dias, comissão irá analisar se o contrato é legal e se é necessário



João Paulo Sardinha

São José dos Campos

O governo Felicio Ramuth (PSDB) determinou ontem a suspensão do contrato de R$ 20,1 milhões com a NTC (Núcleo de Tecnologia e Conhecimento). A empresa, contratada em agosto do ano passado, deveria fornecer e instalar um sistema de gestão financeira na Prefeitura de São José dos Campos.

A interrupção do acordo, por 90 dias, foi definida pela comissão especial criada para analisar os contratos assinados pelo ex-prefeito Carlinhos Almeida (PT).

Esta foi a primeira decisão da equipe, formada pelo prefeito Felicio Ramuth e pelos secretários Anderson Farias Ferreira (Governança), José de Mello Corrêa (Finanças) e Melissa Pulice (Apoio Jurídico). “Vamos analisar a legalidade e a conveniência deste contrato. É importante avaliar se ele é prioritário em um momento com outras prioridades. Existe um apontamento de que foi feito pagamento por serviço não executado. A comissão vai analisar isso”, afirmou Felicio.

O prefeito ainda destacou que o sistema de gestão financeira anterior tinha pouco tempo de uso, não sendo necessária a contratação de outro software para executar serviço semelhante.

Apontamento. O TCE (Tribunal de Contas do Estado) apontou, em novembro de 2016, irregularidades na execução do contrato, que teria sofrido alterações em cláusulas e no cronograma de ações.

Os prazos de pagamentos, em contrapartida, foram mantidos irregularmente. O Tribunal chegou a propor a “devolução dos pagamentos realizados, devidamente corrigidos, ao erário, tendo em vista a não comprovação da efetiva prestação de serviços e entrega dos produtos”, apontaram os técnicos do Tribunal.

Compra. Questionado sobre os apontamentos do TCE, em dezembro do ano passado, o governo Carlinhos Almeida (PT) defendeu a contratação da empresa e disse que a implantação estava em andamento desde agosto.

“A compra, feita por meio de licitação, vai além da aquisição de um novo software. O sistema compreende a compra e direito de uso de códigos-fonte, implantação da plataforma, capacitação dos usuários, manutenção e suporte técnico”, afirmou em nota, na época.

“Até o momento foi paga apenas uma nota referente a implantação do sistema, no valor de R$ 490 mil. O pagamento não está em descompasso com o status da implantação, que atingiu cerca de 40%, e a cessão do código-fonte”, disse.

Comissão faz parte de pacote para enxugar despesas

A comissão que irá fazer um pente-fino nas contas do ex-prefeito Carlinhos Almeida foi criada por meio de decreto assinado por Felicio na segunda-feira. O surgimento do grupo integra o pacote de medidas fiscais anunciado pelo governo.

O decreto de maior impacto nos cofres públicos, no entanto, trata do contingenciamento linear de 15% no orçamento das secretarias, exceção feita às despesas nas áreas de saúde e educação.

Economia. Para atingir essa meta, os secretários serão obrigados a economizar água, combustível, energia elétrica, telefone e materiais de consumo. A contratação de prestadores de serviço deverá respeitar os recursos pré-estabelecidos na lei orçamentária.

As horas extras do funcionalismo só serão autorizadas mediante análise. O aval será dado apenas se houver necessidade para funcionamento dos serviços públicos e atendimento à população. A economia feita por servidores será disciplinada pelas regras do programa ‘Economia se faz no dia a dia’, criado por decreto.

O funcionalismo deverá, portanto, diminuir o consumo de itens básicos, como uso de telefone. A prefeitura vai criar um histórico de despesas para avaliar o quanto cada setor economizou