Felicio recebe lista tríplice para presidência da FCCR

Home

- 22:51

Paula Maria Prado

São José dos Campos

Aldo Zonzini, Vicente Cioffi e Gabriel Alves da Silva compõem a nova tríplice que será enviada ao prefeito Felício Ramuth (PSDB). É da lista definida pelo Conselho Deliberativo da FCCR (Fundação Cultural Cassiano Ricardo) que deverá sair o novo presidente da instituição.

A votação aconteceu nesta quarta-feira (12) à noite na sede da FCCR. O ator e produtor cultural André Ravasco, desta vez ficou de fora.

A expectativa é que Zonzini, atual presidente interino da casa, e único ligado ao PSDB, fique com o cargo. Cioffi e Gabriel Alves são ligados a movimentos sociais, em particular, ao movimento cultural e a sociedade civil organizada. Em tempo, Cioffi fez parte da primeira tríplice, vetada por Ramuth.

Confira breve apresentação dos nomes indicados:

Aldo Zonzini Filho – ex-secretário de assuntos jurídicos da prefeitura de São José, ex-presidente da OAB de São José. Atual presidente eleito provisoriamente para a FCCR

Vicente de Moraes Cioffi – funcionário público de carreira da FCCR, ambientalista e ex-diretor administrativo da FCCR

Gabriel Alves da Silva Júnior - funcionário público municipal, engenheiro civil, advogado, membro do conselho deliberativo da FCCR e do conselho gestor do FMC e representante do Teatro da Rua Elisa