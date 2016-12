Felicio Ramuth - Promessas de campanha

Home

Para facilitar que você, leitor, acompanhe o cumprimentos das promessas feitas pelo prefeito de São José dos Campos, Felicio Ramuih (PSDB), o jornal OVALE mantém uma ferramenta para auxiliar na fiscalização do governo.

Nesta página, será possível encontrar os principais itens do programa de governo de Felicio, com seu devido andamento. A partir de seis meses de mandato, as promessas receberão quatro tipos diferentes de ‘status’: cumprida ( #SINAL VERDE ), em andamento ( #SINAL AMARELO ), não iniciada ( #SINAL VERMELHO ) e descartada ( #PROMESSA DESCARTADA ).

