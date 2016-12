Felício quer eliminar 'pontos cegos' da fiscalização do COI

Home

- 09:13

Nos primeiros 100 dias da nova gestão, trabalho deverá buscar detectar e corrigir pontos sem cobertura das câmeras



João Paulo Sardinha

São José dos Campos

Com 491 câmeras de monitoramento, passar despercebido pelas principais ruas de São José dos Campos poderia ser tarefa quase impossível. Não fosse por um detalhe: o sistema eletrônico possui áreas sem cobertura, os chamados pontos cegos.

A equipe do prefeito eleito Felicio Ramuth (PSDB) pretende revisar, nos primeiros 100 dias de governo, os pontos com tecnologia digital instalada. O olhar eletrônico ajuda no combate a crimes, na fiscalização do trânsito e no controle de grandes eventos realizados no município.

Proposta. A revisão dos pontos de monitoramento está nos planos do futuro secretário da pasta de Proteção ao Cidadão, Leônidas Pantaleão de Santana, anunciado por Felicio Ramuth em evento na manhã da última terça-feira.

“Vamos fazer uma avaliação das câmeras, observando localização e funcionalidade de cada uma. Para a segurança, para o trânsito e para os diversos órgãos que usam essas imagens. A partir daí, vamos verificar eventuais pontos cegos”, afirmou.

Inteligência. “Existe a necessidade de ampliação de câmeras. Quanto maior o número de câmeras, melhor. Mas só ter o equipamento também não adianta. É preciso ter um sistema inteligente, que processe as informações captadas”, completou Santana.

As imagens dos equipamentos instalados nas ruas de São José são utilizadas pela Guarda Civil Municipal, Defesa Civil, Polícia Militar, Secretaria de Transportes, Secretaria de Saúde e Secretaria de Desenvolvimento Social.

O monitoramento é feito por funcionários do COI (Centro de Operações Integradas).

Por meio de um convênio com a PM, a filmagem também pode ser vista por militares no Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), que atende às ligações do telefone 190.

Eleição. Durante a campanha eleitoral, o prefeito eleito Felício Ramuth (PSDB) abordou a questão das câmeras de monitoramento. A promessa do tucano foi de implantar um novo COI (Centro de Operações de Inteligência). Felício afirmava que, caso fosse eleito, iria integrar o sistema com todas as forças de segurança, como polícias Civil e Militar, Guarda Municipal, Polícia Rodoviária, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil.

O orçamento da futura pasta de Proteção ao Cidadão é de R$ 39,2 milhões em 2017.

Grande parte desse montante vai para a manutenção da estrutura da Guarda Civil Municipal de São José.