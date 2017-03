Felicio propõe isenção de imposto a empresas de ônibus

Home

João Paulo Sardinha

São José dos Campos

O prefeito de São José dos Campos, Felicio Ramuth (PSDB), enviou à Câmara na noite desta quinta-feira projeto de isenção de ISS (Imposto Sobre Serviços) para as três empresas que operam o transporte coletivo no município.

O texto, enviado em rito de urgência, faz parte de um acordo com as concessionárias da cidade (Expresso Maringá, Viação Saens Pena e CS Brasil).

A desoneração permitiria um reajuste da tarifa abaixo do patamar solicitado pelas empresas em fevereiro. O pedido mais alto chega a R$ 4,97.

Projeto parecido foi votado pela Câmara em abril de 2014. À época, a bancada do PSDB votou contra a isenção de ISS concedida às empresas. O benefício expirou em 31 de dezembro de 2016.

“O projeto do governo do PT não tinha respaldo legal. Estamos embasados em uma lei federal do último dia 29 de dezembro. O PT, na época, afrontou a constituição”, afirmou o secretário de Governança, Anderson Farias Ferreira.

O projeto enviado ao Legislativo nesta quinta-feira não apresenta estudo de impacto da isenção de ISS às três empresas. A proposta tem prazo de emenda até a próxima quinta-feira.

Histórico. As três empresas do transporte coletivo de São José dos Campos protocolaram em fevereiro pedido de revisão da tarifa do ônibus urbano do município. O aumento pode chegar a 30%, saltando dos atuais R$ 3,80 para R$ 4,97.

Se esse valor for aprovado, São José passará a ter a segunda tarifa mais cara do Brasil, atrás apenas de Brasília (R$ 5) e à frente de Campinas (R$ 4,50).

Das três concessionárias que operam na cidade, a Saens Peña foi a que pediu o maior aumento: R$ 4,97 (sem isenção de ISS) ou R$ 4,74 (com isenção de ISS).