Felicio promete conter gastos e verificar as contas de Carlinhos

- 17:29

Em entrevista exclusiva, Felicio Ramuth (PSDB) anuncia publicação de decretos para ‘arrumar a casa’, com determinação para que os secretários contigenciem 15% do orçamento. Saúde e educação são as exceções

João Paulo Sardinha

São José dos Campos

A história dos próximos quatro anos começa a ser escrita neste domingo, quando Felicio Ramuth (PSDB), de 48 anos, assume a Prefeitura de São José dos Campos. O tucano vai ocupar a cadeira deixada por Carlinhos Almeida (PT).

Eleito com 219.511 votos, em 2 de outubro de 2016, Felicio sobe a rampa do Paço com a missão de livrar o município da grave crise financeira e garantir a retomada dos investimentos em áreas essenciais.

A caneta que terá em mãos, portanto, será a mesma que usará para escrever um novo capítulo na vida de São José. As linhas desse roteiro precisam sair do papel em 1.460 dias de mandato. Logo na largada, vai publicar quatro decretos para enxugar os gastos da administração. Em um deles, define um contingenciamento de 15% no orçamento das secretarias, exceção feita às despesas com saúde e educação.

Ciente das dificuldades, Felício prevê cobranças da população. “Espero uma pressão natural das ruas”, afirma. E promete agir com rigor contra possíveis ilegalidades. “Não serei prefeito de jogar denúncia de corrupção para debaixo do tapete”, destaca.

A seguir, o prefeito eleito apresenta ao leitor de O VALE as primeiras ações do mandato e as medidas que pretende tomar nos 100 primeiros dias de governo. Confira trechos da entrevista concedida na tarde da última quarta-feira.

O que a cidade pode esperar de seu governo?

Pode esperar um prefeito próximo das pessoas e que vai saber priorizar os investimentos. Que vai enfrentar dificuldades, mas terá tranquilidade para priorizar as pessoas que mais precisam. Muitos acreditam que eleição é a reta de chegada. Para mim, o que vai me tornar um vencedor é conseguir o reconhecimento das pessoas daqui a quatro anos.

Qual será a primeira ação do mandato?

Estamos preparando decretos importantes que vão nortear os primeiros passos de toda a equipe da prefeitura, de secretários e servidores. São decretos voltados para a economia.

A gente implementa, logo de cara, o programa ‘Economia se faz no dia-a-dia’. Vamos estabelecer um controle das contas básicas e fazer o acompanhamento através de metas e resultados. São contas como água, luz e combustível.

Em um segundo decreto haverá o contingenciamento de recursos, com exceção das pastas de Saúde e Educação. O secretário não poderá usar 15% de seu orçamento, exceto nessas duas pastas.

Em um terceiro decreto, vamos criar uma comissão especial para análise e auditoria das contas anteriores. Vamos deixar uma linha clara do governo anterior. Os contratos serão apurados do ponto de vista financeiro e da legalidade do serviço prestado.

Por fim, haverá um decreto para renegociação de contratos. Todos os contratos serão renegociados, de janeiro para frente. De janeiro para trás, cai no decreto da comissão especial. Em uma portaria, pediremos que todos os servidores retornem a suas lotações de origem. Hoje, existem muitos funcionários lotados em outros locais.

Além disso, ao longo da primeira semana, quero visitar todas as unidades de saúde.

Por que o cidadão deve acreditar que a fila da saúde em São José vai diminuir?

Para resolver o problema da saúde, você precisa fazer ações diárias. Vamos trabalhar reestruturando a forma de atendimento, retomando as parcerias e atingindo os nossos objetivos, que é fazer 35 mil cirurgias ao ano e implantar a UBS Resolve.

Quando a UBS Resolve começa a funcionar de fato?

Quando você leva os exames para a UBS dá o primeiro passo para a UBS Resolve. Não existiu expectativa da minha parte de triplicar o número de consultas. Ao contrário, precisamos arrumar a casa e mudar conceitualmente a saúde.

As instituições que prestam serviço estão em dificuldade financeira. Como cobrar que elas façam um bom atendimento?

A gente também não pode generalizar, até porque as entidades podem ter várias fontes de recursos. A gente viu recentemente que emendas foram destinadas a entidades como Pio 12 e Antoninho da Rocha Marmo. Existe um caso emblemático do Próvisão, que reporto como caso pontual. Mas vamos trabalhar em cima dos nossos novos acordos.

A população terá paciência ou haverá pressão logo de cara?

Espero uma pressão natural das ruas. Percebo que as pessoas vão estar atentas para ver se estamos fazendo o nosso melhor.

Mas, ao mesmo tempo, sei que elas vão ter uma compreensão com essa equipe, até porque fazia tempo que não se via o serviço público nessas condições. Quem precisa de um remédio com urgência não tem paciência e vai pressionar.

E a pressão política dos vereadores da base governista?

Os vereadores tinham uma participação com obras em seus bairros. Por conta da atual situação, não teremos recursos para investimento. E isso já foi falado com eles. Os vereadores vão participar do dia-a-dia da cidade, acompanhando as melhorias para cada bairro, mas não existe nada definido com esse objetivo.

Quais programas do governo Carlinhos Almeida serão mantidos na sua gestão?

O kit escolar, que agora é material escolar, vamos continuar. Assumiremos a nova licitação aberta, até porque não dá para fazer qualquer outra. Como não recebemos muitos dados da equipe de transição, precisamos verificar indicadores para aí sim decidir sobre o prosseguimento de programas.

Na campanha, você fez duras críticas ao Sindicato dos Metalúrgicos. Pretende dialogar ou ir para o enfrentamento?

Não foi só ao longo da campanha. Depois de eleito, continuei falando o que penso. E assim continuarei. Sou a favor que qualquer sindicato pratique política sindical. O que eu vi foi o nosso Sindicato dos Metalúrgicos fazendo política partidária. Percebo que quanto mais falo do tema, mais gente concorda com o que eu digo. Não é um enfrentamento do prefeito, mas da sociedade. Espero que a sociedade se mobilize para construir uma alternativa sindical.

Como será a relação com o Sindicato dos Servidores?

Vamos apresentar uma forma de governo que valoriza o servidor. Valorizar o servidor não é necessariamente dar aumento salarial. Mas dar condição de trabalho também. Hoje, o servidor chega em casa desmotivado. Nós vamos motivar o servidor. Espero que o Sindicato esteja preocupado com os trabalhadores.

Haverá concurso público na Prefeitura de São José?

Em muitas áreas, nós precisamos fazer concurso. Só não existe previsão, porque é necessário ver o impacto orçamentário. O servidor é importante para prestar serviço e até mesmo para equilibrar o Instituto de Previdência.

Como será a sua relação com os vereadores da oposição?

Quem me conhece sabe que gosto do contato com as pessoas. Necessariamente, não significa que as pessoas que concordam com a gente sejam amigas. Nem que as que discordam sejam inimigas. O contato estará sempre aberto com todos na Câmara ou na rua.

Como o senhor pretende trabalhar com possíveis desvios éticos da sua equipe?

Como empresário, tive muitas decepções com relação a desvios de conduta ética de meus funcionários. Você pode garantir a sua conduta, mas nunca dizer que não vai acontecer de um colaborador cometer ato antiético. Quando acontece, é preciso tomar atitude exemplar imediata. Não serei prefeito de jogar denúncia de corrupção para debaixo do tapete. Assim que descobrir algo, pequeno ou maior, vou tomar uma medida imediata e vou expor.

Seu perfil é de delegar tarefas?

Delego muito mais, mas alguns temas gosto de saber em detalhes. Delego e depois vou questionar motivos e soluções.

Pretende reduzir os gastos com publicidade institucional?

Todo o gasto de publicidade será focado em campanha. Não vou fazer propaganda do governo. Teremos agora, por exemplo, o material da dengue. Toda verba de publicidade será direcionada 100% para campanha. É claro que existe a manutenção do site. Não teremos um slogan.

Que manchete gostaria de ler daqui a quatro anos?

“Prefeito Felício praticou a boa política e a boa gestão e ajudou a cidade a avançar”.