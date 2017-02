Felicio projeta expansão da Zona Azul e novos corredores

Home

Prefeito de São José espera acelerar as mudanças no trânsito com estacionamento rotativo no Aquarius e no Center Vale

João Paulo Sardinha

São José dos Campos

Quarenta dias após tomar posse, o prefeito de São José dos Campos, Felicio Ramuth (PSDB), quer acelerar as mudanças estruturais da cidade. A largada será pela Secretaria de Mobilidade Urbana, que finaliza um pacote viário de impacto para este primeiro semestre.

A expansão do estacionamento rotativo para as regiões do Jardim Aquarius (zona oeste) e do CenterVale Shopping (centro) começa a funcionar até junho.

Implantação de corredores de ônibus no Putim (região sudeste) e aumento da frota de transporte coletivo para os moradores do entorno são outras ações programadas pelo governo.

Felicio Ramuth confiou todo o pacote de mudanças viárias ao secretário de Mobilidade Urbana da cidade, Paulo Guimarães. A ampliação da Zona Azul já estava entre as prioridades da administração desde o governo do ex-prefeito Carlinhos Almeida (PT). Agora, no entanto, existe previsão para sair do papel.

“A gente disparou um estudo de zona azul para a região do Aquarius. Uma outra área com alta demanda, e que começamos a olhar na última segunda-feira, foi a região do entorno do CenterVale. Houve muito pedido da população para fazer o rotativo por lá. As pessoas têm dificuldade de acessar aquela área”, disse Guimarães.

Além da cobrança, o prefeito espera modernizar o sistema de fiscalização dos estacionamentos rotativos. Hoje, a administração trabalha com até 12 agentes para inspecionar a zona azul. “Estamos avançando para regulamentar a fiscalização com uso de tecnologia, usando câmeras de monitoramento. Esse pacote de melhorias sai no primeiro semestre”, explicou Guimarães.

Demanda. A entrega do Pinheirinho dos Palmares, na zona sudeste, obrigou Felicio a voltar o foco para essa área. A Secretaria de Mobilidade Urbana analisa ações para atender ao aumento populacional, como impantação de Corredores de ônibus. “Reestruturação das linhas, redimensionamento do tamanho dos veículos. O vetor de expansão da cidade é aquela região”, disse Guimarães.