Felicio mantém ex-secretária de Carlinhos na prefeitura

São José dos Campos

O governo Felicio Ramuth (PSDB) pretende desatar qualquer laço com a gestão Carlinhos Almeida (PT), inclusive com a exoneração de funcionários que trabalharam na administração petista. Um caso, entretanto, foge a essa regra. Secretária de Turismo do governo Carlinhos até o fim de 2016, Maria Emília Cardoso garantiu um cargo de segundo escalão com Felicio.

Na última sexta-feira, foi nomeada para o cargo de assessora administrativa na Secretaria de Obras. Maria Emília é ligada ao ex-deputado estadual Alexandre da Farmácia (PTB).

Alexandre, que trabalhou pela eleição de Felicio, garantiu outras nomeações. A nomeada para o cargo já foi responsável pela Assessoria de Eventos Oficiais e Turismo e presidente da Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza) no governo Eduardo Cury (PSDB).

Outro lado. O governo Felicio disse que “as nomeações para cargos comissionados são atos administrativos rotineiros dentro do poder público”, afirmou. “Os cargos de livre provimento são preenchidos de acordo com critérios técnicos, de análise de currículo e que atendem às necessidades dos diferentes setores da prefeitura”.