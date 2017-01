Felicio lança novo edital para compra de kits escolares

Home

- 10:58

João Paulo Sardinha

São José dos Campos



O governo Felicio Ramuth (PSDB) lançou nesta quinta-feira o novo edital para a compra de material escolar para os alunos da rede municipal de ensino. A publicação acontece dois dias após a suspensão do processo anterior, iniciado na gestão do ex-prefeito Carlinhos Almeida (PT).



O valor de referência do novo edital é R$ 1,587 milhão. A escolha da fornecedora, por meio de pregão presencial, acontece em 31 de janeiro, às 8h30.



A licitação anterior, anulada pelo governo tucano, havia sido feita por pregão eletrônico. O valor de referência era R$ 2,6 milhões. A vencedora havia apresentado proposta de R$ 1,9 milhão.



O novo edital apresenta valor menor porque o governo Felicio reduziu a quantidade de alguns itens da compra. As aulas na rede municipal de ensino começam em 6 de fevereiro.