Felicio exonera 211 comissionados ligados ao PT

- 08:28

João Paulo Sardinha

São José dos Campos

O prefeito Felicio Ramuth (PSDB) exonerou ontem 211 funcionários comissionados ligados ao governo do ex-prefeito Carlinhos Almeida (PT). O tucano também começou a nomear quadros para o primeiro e segundo escalões de seu governo.

As portarias foram publicadas na edição extraordinária do Boletim do Município, datado de segunda-feira, mas publicado na manhã de ontem. Dentre os exonerados, estão ex-secretários como José Luís Nunes (Administração), Marco Aurélio de Souza (Habitação), Antônio Carlos Wolff Nadolny, o Barão (Serviços Municipais) e Jorley do Amaral (Gabinete).

Também deixaram a administração nomes conhecidos da população, caso do ex-vereador Santos Neves (PP), derrotado na eleição para a Câmara Municipal no ano passado.

Equipe. O início da montagem do novo governo incluiu a publicação de 24 portarias para nomear secretários, secretários-adjuntos e chefes de divisão na prefeitura.

A contratação de novos comissionados está em análise no Paço Municipal.

O prefeito Felicio Ramuth analisa indicações recebidas por aliados. A previsão é que a próxima edição do Boletim do Município apresente mais nomeações para o governo.

Promessa. Durante a campanha eleitoral, o tucano prometeu cortar secretarias e cargos comissionados e usar o dinheiro economizado para investir em saúde e melhorias para a população da cidade.

O governo do ex-prefeito Carlinhos Almeida (PT) chegou a ter quase 800 comissionados. Mas, no fim do ano passado, em meio à crise financeira que atingiu os cofres do município, exonerou alguns funcionários da administração.