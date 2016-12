Felício divulga nomes de três secretários nesta terça

Home

O prefeito eleito de São José dos Campos, Felício Ramuth (PSDB), anuncia hoje, às 10h, os escolhidos para ocupar as secretarias de Proteção ao Cidadão, Esporte e Qualidade de Vida e de Apoio Jurídico.

O tucano também vai revelar, em evento no diretório do PSDB, os futuros presidentes da Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza) e da Urbam (Urbanizadora Municipal). Depois do anúncio, restará apenas um nome a ser definido: o do presidente da FCCR (Fundação Cultural Cassiano Ricardo). O escolhido sairá de uma lista tríplice.

No início do mês, Felício havia apresentado 10 profissionais para sua equipe. O prefeito eleito vai reduzir o número de secretarias, de 23 para 14. A mudança ainda precisa passar pela Câmara.

Posse. Os novos secretários serão empossados pelo prefeito eleito no próximo dia 1º de janeiro. A cerimônia acontece no Paço Municipal, logo após o prefeito Carlinhos Almeida (PT) passar a administração ao tucano.