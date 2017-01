Felicio cobra governo do Estado por medicamentos em São José

Home

O secretário de Saúde de São José dos Campos, Oswaldo Kenzo Huruta, pretende se reunir com representantes do governo estadual na próxima semana para tentar resolver o impasse sobre a distribuição dos remédios de alto custo aos pacientes da cidade.

O encontro, ainda sem data definida, irá acontecer no Departamento Regional de Saúde (DRS-17). O problema se arrasta desde 2015, quando pacientes que retiram os medicamentos na Farmácia Cidadã reclamaram da falta dos remédios em São José.

A responsabilidade no fornecimento desses medicamentos é do governo estadual. A distribuição é feita pelo município. Cobrado por um paciente, por meio de sua página oficial no Facebook, Felicio disse ter aberto tratativas para resolver a situação. “Os remédios de alto custo são fornecidos pelo Estado. Estamos cobrando o governo de São Paulo para normalizar o atendimento”, declarou.

Em outra postagem, o tucano reafirmou esse discurso. O governo estadual informou ontem que precisa saber quais medicamentos estão em falta na Farmácia Cidadã para se pronunciar sobre o tema.

No encontro da próxima semana, também serão definidas possíveis mudanças no modelo de distribuição dos remédios aos pacientes.

Novela. O ex-prefeito Carlinhos Almeida (PT) reclamava do atraso na entrega dos medicamentos de alto custo desde outubro de 2015. No fim do ano passado, cerca de 3.000 pacientes ficaram sem medicamento.

A Prefeitura de São José chegou, inclusive, a ameaçar ir para a Justiça para obrigar o Estado a resolver a questão. O motivo seria a inércia o governo para solucionar o impasse dos remédios. A gestão anterior também passou a publicar em seu site a lista dos remédios em falta.