Felicio cancela compra de kits e coloca licitação sob suspeita

09:58

Prefeitura decidiu cancelar a aquisição de 40.685 kits escolares para alunos da rede municipal de ensino, por indícios de irregularidade na concorrência de R$ 2,6 mi aberta no final do governo Carlinhos Almeida



João Paulo Sardinha

São José dos Campos

Faltando 20 dias para o início das aulas em São José dos Campos, o governo Felicio Ramuth (PSDB) decidiu cancelar a licitação para a compra de material escolar a 40.685 alunos da rede municipal de ensino.

A concorrência, de R$ 2,6 milhões, havia atraído 10 empresas em 26 de dezembro do ano passado. O lance da vencedora foi de R$ 1,9 milhão, proposta 26,9% menor que o valor referencial. A gestão tucana aponta indícios de irregularidade no pregão eletrônico aberto no fim do governo Carlinhos Almeida (PT). A cotação de preços para a montagem do edital teria sido feita com apenas duas empresas.

Na fase seguinte, três interessadas teriam sido desclassificadas erroneamente. A equipe do ex-prefeito Carlinhos contesta as justificativas do atual governo.

Cancelamento. A decisão de revogar o edital aconteceu após análise da comissão especial responsável pelo pente-fino nos contratos da gestão passada. O secretário de Gestão Administrativa e Finanças, José de Mello Corrêa, afirmou que um novo edital começou a ser elaborado. A expectativa é que a fornecedora seja definida até 4 de fevereiro, dois dias antes do início das aulas.

A prefeitura não pretende mudar a lista de itens a ser comprada, mas alguns produtos serão adquiridos em menor quantidade. “Os minidicionários estavam sendo comprados todo ano. Eles duram até sete anos. Por isso, estamos diminuindo a quantidade”, afirmou Mello.

O material será voltado aos alunos de ensino fundamental e EJA (Educação de Jovens e Adultos). A educação infantil, que havia sido contemplada nos anos anteriores (2014, 2015 e 2016), usará itens da ata de preços feita pelo governo Carlinhos Almeida.

Carlinhos diz que processo cumpriu a lei

Em nota, a equipe do ex-prefeito Carlinhos Almeida disse que a licitação do material escolar foi iniciada em 2016 para possibilitar ao novo governo cumprir o prazo de entrega. “Mas sua homologação foi delegada à nova administração, preservando assim o direito do novo prefeito decidir pela continuidade do serviço e conduzir o processo”, disse.

Segundo a equipe da gestão passada, todos os procedimentos da licitação seguiram as normas legais. “Seria lamentável que a disputa política prejudicasse a entrega do material escolar, uma conquista histórica das famílias”, afirmou.

O vereador Wagner Balieiro (PT) disse que o partido vai trabalhar para que o programa não seja reduzido. “O fornecimento de material ajuda principalmente crianças carentes. Do ponto de vista pedagógico, é uma conquista que vamos lutar para continuar”, disse.