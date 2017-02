Felicio assina carta de compromisso com o Fórum da Cultura

Home

Redação

São José dos Campos

O prefeito de São José dos Campos, Felicio Ramuth (PSDB), recebeu nesta sexta-feira representantes do Fórum de Cultura para uma conversa sobre políticas públicas culturais da cidade. Foi o primeiro encontro do chefe do executivo com o grupo.

Este foi o primeiro encontro do tucano com o grupo. O Fórum propôs uma carta de compromisso, que foi assinada pelo prefeito. O movimento, que se declara apartidário, é composto por artistas, produtores culturais e cidadãos interessados.

O grupo propôs manter a Fundação Cultural Cassiano Ricardo como gestora da política cultural, definir com urgência o diretor-presidente da instituição e construir uma política pública para a cultura, em comum acordo com a comunidade cultural.

De acordo com a Prefeitura de São José, nesta segunda-feira, a Fundação Cultural Cassiano Ricardo vai publicar edital de convocação do conselho deliberativo para elaborar a lista tríplice para a escolha do presidente da instituição.