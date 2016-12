Felício apresenta cinco novos nomes de seu governo

Home

- 10:13

Redação

São José dos Campos

O prefeito eleito de São José dos Campos, Felício Ramuth (PSDB), apresentou nesta terça-feira mais três nomes de sua equipe de governo, que começa a administrar a cidade a partir do próximo domingo.



O prefeito já havia anunciado dez dos 14 profissionais de seu secretariado, e, desta vez, apresentou o coronel Leônidas Pantaleão de Santana como secretário de Proteção ao Cidadão, Paulo Sávio como secretário de Esporte e Qualidade de Vida, e Melissa Pulice como secretária de Apoio Jurídico.

Confira os secretários apresentados anteriormente



O tucano também revelou os futuros presidentes da Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza) e da Urbam (Urbanizadora Municipal): Alessandro Peterson e Marcelo Borges, respectivamente.



O prefeito eleito vai reduzir o número de secretarias, de 23 para 14. A mudança ainda precisa passar pela Câmara. Os novos secretários serão empossados pelo prefeito eleito no próximo dia 1º de janeiro. A cerimônia acontece no Paço Municipal, logo após o prefeito Carlinhos Almeida (PT) passar a administração ao tucano.



Conheça os novos nomes da equipe de Felício



Coronel Leônidas Pantaleão de Santana, secretário de Proteção ao Cidadão

Foi comandante do policiamento do CPI-1 (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) e subcomandante da Polícia Militar do estado. Chefiou o Centro de Inteligência da PM e se tornou coronel da polícia em dezembro de 2009.



Paulo Sávio, secretário de Esporte e Qualidade de Vida

Formado em Educação Física pela Universidade de Taubaté, é professor da Unip e da prefeitura, aonde atua no Centro de Medidas e Avaliação Física, sendo funcionário de carreira.



Melissa Pulice, secretária de Apoio Jurídico

Advogada formada pela Universidade de Taubaté, possui pós-graduação e especialização em Direito Público. Foi assessora jurídica da secretaria de Educação da própria prefeitura, atuando como coordenadora jurídica do novo Plano de Cargos e Carreiras do Magistério e do Plano Municipal de Educação, na gestão Eduardo Cury.



Alessandro Peterson, presidente da Fundhas

Formado em Comunicação Social na Universidade de Taubaté e com MBA em Gestão Empresarial, é palestrante na área de liderança e empreendedorismo e já dessenvolveu vários projetos de consultoria em marketing para empresas do setor privado.



Marcelo Borges, presidente da Urbam

Formado em Administração, com pós em Gestão Pública e MBA em Gestão Empresavial pela Fundação Getúlio Vargas, foi professor no Cetec e na Etep Faculdades. Também foi diretor administrativo da Fundação Cultural Cassiano Ricardo.