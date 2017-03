Felicio anuncia troca na Secretaria de Proteção ao Cidadão

Home

- 12:21

Daniela Santos

São José dos Campos



O prefeito Felicio Ramuth (PSDB) anunciou, na manhã desta quarta-feira (22), a primeira mudança em seu secretariado.



O então secretário de Proteção ao Cidadão, o Coronel Leônidas Pantaleão de Santana, foi substituído pelo Major Antero Alves Baraldo, de 48 anos.



Baraldo é formado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, Direito e é mestrando em Gestão e Políticas Públicas pela Fundação Getúlio Vargas e foi chefe da comunicação social do Comando de Policiamento do Interior 1 entre os anos de 2008 a 2016.



Segundo a administração municipal, o secretário seguirá com os projetos de implantação da atividade delegada, modernização da Guarda Civil Municipal e integração das forças policiais para melhorar a segurança do município.