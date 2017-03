Feira em São José mostra opções de graduação e pós-graduação no exterior

Home

Daniela Santos

São José dos Campos



São José dos Campos receberá, pela segunda vez, a Feira de Universidades Americanas (U.S University Fair). A primeira edição aconteceu no primeiro semestre de 2016.



No evento, os estudantes terão a oportunidade de conhecerem melhor as opções de graduação e pós-graduação que são oferecidas nos Estados Unidos. Palestras também tirarão dúvidas dos interessados e darão dicas da melhor forma a ser procedida caso o aluno tenha interesse em estudar fora. As universidades participantes serão:



Elon University;

Fairleigh Dickinson University;

Foothill and De Anza Colleges;

University at Buffalo, The State University of New York;

University of Colorado Boulder;

University of South Carolina;



O evento é gratuito e aberto ao público em geral, mas o foco são estudantes do 2º e 3º ano do ensino médio por conta do período pré-vestibular. Para participar é necessário fazer a inscrição antecipada pelo site: www.lindenfairs.com/Registration/EventSelectForState.



A feira será realizada no dia 15 de março, a partir das 17h no Hotel Nacional Inn, localizado na avenida Deputado Benedito Matarazzo, 9009 – no Jardim Oswaldo Cruz.