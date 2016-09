‘Febre Pokémon’ turbina parques e praças do Vale

Home

- 17:04

Usuários do aplicativo Pokémon Go no Parque Santos Dumont (Claudio Vieira/OVALE)

Número de frequentadores cresce até 80% no Santos Dumont, em S. José, e chega a 5.500 no domingo



Caíque Toledo

Editor de Internet

A febre criada pelo lançamento do aplicativo para celular ‘Pokémon Go’ turbinou a frequência de visitantes em alguns dos principais pontos turísticos de São José. O maior exemplo é o Parque Santos Dumont, no centro.

De acordo com a prefeitura, o local teve alta de até 80% no número de frequentadores nas últimas semanas, em razão do aplicativo. Normalmente, nos dias de semana, o parque tem cerca de 1.000 visitantes. Agora esse número chega a 1.800 diariamente.

Aos finais de semana, o número é ainda maior: são cerca de 5.500 pessoas, o dobro da média de público, mesmo com o 'efeito novidade' do jogo já ter diminuído -- no Brasil, o aplicativo foi lançado no começo de agosto. “A diferença quanto ao volume de pessoas é nítida antes e depois do lançamento”, afirmou o publicitário Pedro Zandonadi, 23 anos, frequentador do parque para capturar novos Pokémon. “Não importa o horário. Seja pela manhã ou mesmo à noite, o local está sempre cheio”, afirmou.

Regras. Preocupada com o ‘boom’ de público, a prefeitura pede que os ‘caçadores’ de Pokémon ajudem a manter o parque em ordem. “A direção do parque pede também a colaboração dos frequentadores que vão ao parque para jogar o aplicativo, para respeitar as normas do local, tendo mais atenção com o gramado e jardins”, diz o Executivo, em nota oficial.

No parque, há cerca de 15 'pokestops' -- são os locais em que os treinadores conseguem itens para recuperar e capturar novos Pokémon. Além do Santos Dumont, outros pontos também possuem 'pokestops' e recebem jogadores do aplicativo, como os parques da Cidade e Vicentina Aranha.

Manutenção. Já em Taubaté, pontos turísticos como a praça Doutor Barbosa de Oliveira e a praça da CTI também recebem diversos treinadores. O principal ponto é a praça Santa Terezinha, que foi até reformada. Um dos 'pokestops' é a estátua do Mazzaropi. O monumento estava depredado, o que fez o poder público revitalizá-lo e colocá-lo de volta ao ponto.

Também foi notado um aumento no efetivo policial. “Antes ficava sempre uma viatura parada ali no meio da praça. Agora, acho que porque vem muita gente jogar, sempre tem pelo menos mais uma e alguns policiais a pé andando”, declarou o estudante Cristino Andrade, de 20 anos.