FCCR começará a formar Conselho

São José dos Campos

Fundação Cultural Cassiano Ricardo, de São José dos Campos, divulgou um comunicado para as instituições culturais que participarão da reunião do processo de formação do Conselho Deliberativo do segmento “Instituições Culturais”, hoje, às 18h30.

Entre as regras, não será permitida a indicação de mais de um representante por instituição cultural, e esta deverá apresentar cópia simples do CNPJ/MF válido no credenciamento para poder participar do processo.

A FCCR informou ainda que o conselheiro titular ou suplemente, que já cumpriu dois mandatos, na gestão anterior, não poderá ser indicado, e que pessoas físicas indicadas pelo segmento Instituições Culturais que tenham projetos culturais no FMC (Fundo Municipal de Cultura) ou na LIF (Lei de Incentivo Fiscal) e/ou convênios e contratos também não poderão participar.

“As pessoas físicas indicadas pelo segmento Instituições Culturais que vierem, no futuro, se candidatar a receber os recursos do FMC e da LIF, não poderão fazê-lo, a menos que renunciem ao seu mandato”, diz o comunicado.