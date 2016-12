Famílias recebem chaves do Novo Pinheirinho

Home

- 13:05

Redação

São José dos Campos

A Caixa Econômica Federal entregou 1.461 unidades do Novo Pinheirinho, em São José dos Campos, na manhã desta quinta-feira, colocando um fim a cinco anos de espera das famílias.



A obra teve custo total de R$ 169,7 milhões, sendo R$ 134,3 milhões da União e R$ 35,4 milhões do governo estadual -- o município cedeu o terreno. A entrega sofreu atraso de até seis meses.

Galeria de fotos da entrega das casas do Novo Pinheirinho



De acordo com a Caixa, mais de 5.600 pessoas foram beneficiadas. As casas possuem área de 48,5m², com dois quartos, sala, banheiro, cozinha e área de serviço. As moradias estão avaliadas em R$ 96 mil.



História. De 22 de janeiro de 2012 até hoje, o grupo de sem-teto contou com um auxílio aluguel de R$ 500. A partir de agora, os moradores pagarão as prestações do imóvel, que variam entre R$ 25 e R$ 80.



Após 10 anos, os contemplados recebererão a escritura. Até lá, no entanto, ninguém poderá vender a casa nem abrir comércio no local. O empreendimento do governo federal foi viabilizado após uma parceria com a prefeitura e o Estado.



Estrutura. Embora seja entregue hoje, o residencial ainda precisará receber atenção especial do poder público. As obras de infraestrutura viária do entorno e as unidades de ensino precisam ser concluídas. Os gargalos no trânsito e o aumento da demanda na saúde também serão desafios.