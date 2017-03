Famílias permanecem em abrigos após fortes chuvas em Caraguá

Home

- 12:42

Daniela Santos

São José dos Campos



A Defesa Civil de Caraguatatuba está em alerta após as fortes chuvas que atingiram a cidade do litoral norte no último fim de semana.



Quinze famílias, totalizando 47 pessoas, foram encaminhadas a um abrigo da prefeitura, localizada no bairro Porto Novo, e outras 50 pessoas foram realocadas para casas de familiares ou amigos.



Ao todo, são 19 bairros considerados com risco de deslizamentos de terra: Cocanha, Sertão dos Tourinhos, Portal da Fazendinha, Jardim Santa Rosa, Olaria, Casa Branca, Martin de Sá, Cantagalo, Serraria, Prainha, Sumaré, Jardim Francis, Benfica, Jardim Califórnia, Caputera, Rio do Ouro, Jaraguazinho, Tinga e Cidade Jardim. Na região do Porto Novo e Tabatinga também há riscos de alagamentos.



Nas últimas 72 horas choveu o equivalente a 122 milímetros na cidade. Os bairros cujo volume de chuva foi mais elevado foram: Massaguaçu, Sertão dos Tourinhos, Casa Branca e Olaria.



O vice-prefeito da cidade, Campos Junior, o estado é de atenção.



“Não precisamos entrar em pânico. As pessoas devem ficar alertas, sempre observando a movimentação de encostas. Nas áreas de risco, os moradores devem deixar as casas espontaneamente", comunicou.



A Defesa Civil segue monitorando bairros nesta segunda-feira (20). Os bairros Rio do Ouro, Cantagalo, Benfica e Jaraguazinho serão as prioridades.