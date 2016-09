Famílias deixam área ocupada em Taubaté

Home

- 18:32

Danilo Alvim

Taubaté

Após ação judicial, 21 famílias deixaram a área invadida do bairro Fonte Imaculada, em Taubaté. O terreno motivou uma briga judicial que se arrastava desde 2008. A área pertence à Aproesp (Associação de Professores e Servidores Públicos do Magistério Oficial do Estado).

De acordo com o presidente da Aproesp Elias Rahal Neto, desde a última sexta-feira 18 famílias deixaram o terreno voluntariamente e nesta terça as últimas três saíram da área. “Vamos retomar as obras para construir as 18 casas que faltam a partir de amanhã [quarta] com o emprego das duas construtoras contratadas. Só estávamos esperando as famílias saírem”, disse Rahal Neto.

Outro lado. O defensor público de Taubaté Wagner Giron de La Torre, responsável pela liminar que suspendeu a reintegração de posse do terreno em 2013, tentou prorrogar a permanência das famílias, mas desta vez não conseguiu. A prefeitura informou que não foi acionada para ajudar na retirada das famílias.