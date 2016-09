Falta de vaga em creches motiva 400 ações Judiciais em São José

Home

- 00:32

Defensor entra, em média, com 50 ações mensais em 2016; governo aponta impacto na lista de espera



Redação

São José dos Campos

A Defensoria Pública do Estado ingressou neste ano com 400 ações judiciais para obrigar a Prefeitura de São José dos Campos a garantir matrícula para crianças em creches e escolas infantis da cidade. Foram, em média, 50 pedidos de liminar por mês. Nem todos foram acolhidos.

A decisão de recorrer à Justiça é motivada pelo déficit de vagas no ensino infantil do município. A prefeitura não informou o tamanho da fila, mas seriam ao menos 8.000 crianças à espera da matrícula no município.

No IMI (Instituto Materno-Infantil) Maria de Lourdes Constantino, no bairro Novo Horizonte, zona leste da cidade, são 757 crianças na fila. A maior demanda no município é por vaga em berçário. “A impressão é que a demanda por vaga tem aumentado em São José”, afirmou o defensor Yanko Oliveira Carvalho Bruno, responsável pelo assunto na Defensoria Pública do Estado.

“Quando nós ingressamos com a ação, o juiz liga na Secretaria de Educação antes de conceder ou não a liminar. Lá, eles costumam responder que não há vaga. Aí sim é tomada a decisão”, completou Bruno.

As liminares, segundo ele, acabam provocando superlotação em algumas unidades. Hoje, são 105 unidades de atendimento às crianças, entre municipais e conveniadas.

Estrutura. Em nota, a prefeitura disse que “a quantidade de liminares impacta na lista de espera, uma vez que elas não obedecem aos critérios estabelecidos pela Secretaria para acesso às vagas, com prioridade para mães trabalhadoras de menor renda”.

Declarou ainda que, nos últimos quatro anos, “foram abertas em São José dos Campos mais de 5.000 novas vagas na Educação Infantil para crianças de 0 a 5 anos, em períodos parcial e integral”.

Estas, segundo o governo, “foram geradas com a construção de cinco novas unidades em diversas regiões da cidade e com a reforma e ampliação de 30 outras já existentes”. “Atualmente, estão em construção mais sete novas unidades que juntas irão gerar quase 2.000 novas vagas para crianças de 0 a 5 anos de idade.”

Defensor diz que falta planejar

Para o defensor público do Estado Yanko Oliveira Carvalho Bruno, o crescimento desordenado da cidade provoca o aumento da fila por vaga. "A zona leste, por exemplo, vem crescendo. Entrega-se habitação para as pessoas, mas não se constrói escolas e creches”, afirmou Bruno. “A mãe trabalhar não é fator decisivo, pois ela tem direito e a criança tem direito educacional”, destacou.

Número. Somando-se o saldo atual em cada uma das 105 unidades de atendimento às crianças, a fila chega a 25 mil. Mas esse número não representa a quantidade de alunos à espera por vaga. O processo de inscrição unificado prevê que os responsáveis possam indicar até quatro unidades de sua preferência e, portanto, a mesma criança pode aparecer em mais de uma lista de espera.