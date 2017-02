Faculdade de São José promove ação para orientar novos empreendedores na cidade

Home

- 15:12

Daniela Santos

São José dos Campos



Criar um próprio negócio gera muita vontade e determinação, mas também muitas incertezas para o empreendedor.



É preciso que antes de colocar a ideia em prática, o empresário consulte o mercado que atuará, tenha suas finanças organizadas e solicite a ajuda de um especialista no ramo.



O Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) em parceira com a Etep Faculdades promoverá uma ação chamada ‘Fluxo de Caixa’ - Garanta a saúde financeira do seu negócio, na próxima quarta-feira (8) com o objetivo de abordar a questão financeira com os alunos e ajudá-los a desenvolver a saúde do negócio, por meio de uma boa gestão.



A ação é gratuita e começará a partir das 18h. A Etep Faculdades fica localizada na avenida Andrômeda, Nº 423 – no Jardim Satélite. As inscrições poderão ser realizadas pelo telefone: (12) 3939-3940, nos ramais 2314 e 2320.