Faculdade Anhanguera abre inscrições para o vestibular

As Faculdades Anhanguera de São José, Jacareí, Taubaté e Pindamonhangaba estão com inscrições abertas para o processo seletivo, com cursos presenciais e EAD, nas áreas de Exatas, Humanas e Saúde.



Os interessados em concorrer a uma das vagas disponíveis poderão optar pelo PEP (Parcelamento Estudantil Privado), benefício pré-aprovado que garante o pagamento sem juros de até 70% da graduação, após a conclusão do curso. A contratação é feita diretamente com a instituição e o regulamento completo pode ser obtido pelo portal www.parceleafaculdade.com.br.



Bolsas de estudo. Na ocasião, as unidades realizarão das 14h às 17h, um concurso de bolsas de estudos para o vestibular 2017. Serão oferecidas bolsas de até 100% para os melhores colocados no processo seletivo. O critério de seleção será a pontuação na prova do vestibular.



Vestibular Anhanguera

Prova 11 de março, às 14h

Informações e inscrições: www.vestibulares.br