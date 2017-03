Facebook é usado como arma para venda ilegal de imóveis

Home

Em São José e Taubaté, moradores usam rede social para oferecer imóveis do Minha Casa Minha Vida

Danilo Alvim

São José dos Campos

Rede social mais popular no Brasil, o Facebook se tornou um terreno fértil para o comércio ilegal de imóveis do programa 'Minha Casa Minha Vida' na região.

Nas duas maiores cidades do Vale, casas do programa são oferecidas sem nenhum constrangimento por moradores que atuam como uma espécie de corretores clandestinos. A prática é irregular.

Administradora do programa, a Caixa Econômica Federal proíbe por 10 anos -- ou até o imóvel ser quitado -- a venda, o aluguel ou a transferência de titular. A medida está expressa em contrato.

Flagras. Em São José dos Campos, a reportagem manteve contato com um desses vendedores, fingindo interesse em adquirir o imóvel. O anúncio é de um apartamento no Residencial Colinas 1, no bairro Cajuru, na zona leste, que foi entregue em fevereiro de 2016. O preço: R$ 50 mil à vista, além da transferência da dívida do financiamento para o comprador: são parcelas de R$ 58 por mais nove anos.

"Estou tendo muitas propostas, de carro, dinheiro parcelado, mas quero à vista É um belíssimo investimento. Apartamento novo, com porteiro 24h. O ambiente é muito tranquilo”, afirmou o homem para a reportagem. O anúncio de venda é postado no próprio perfil dele.

Em Taubaté, caso semelhante ocorreu no mês passado. Um rapaz ofereceu em grupos de compra e venda do Facebook uma unidade no conjunto habitacional Francisco Alves Monteiro, no bairro Novo Horizonte, que havia sido entregue uma semana antes. O preço era ainda mais em conta: R$ 18 mil.

Repercussão. Em Taubaté, a prefeitura iniciou uma investigação sobre o caso. Desde 2013 já foram realizadas 50 reintegrações de posse de imóveis de interesse social na cidade, seja por comércio irregular ou invasão.

Em São José, a prefeitura criou uma força tarefa com 10 homens para fiscalizar a venda ilegal. “O papel da prefeitura é fiscalizar. Estamos começando um trabalho novo, com a contratação de uma equipe, para compor essa frente de trabalho” disse a diretora da Secretaria de Gestão e Obras, Dolores Moreno Pino, a Lola.

A Caixa informou, em nota, que a comercialização do imóvel é ‘nula e não tem valor legal’. “Quando há denúncia do descumprimento desta regra, a Caixa notifica os moradores para que comprovem a ocupação regular do imóvel. Caso fique comprovada a ocupação irregular do imóvel para terceiros, a Caixa protocola notícia-crime na Polícia Federal e adota medidas judiciais cabíveis, para buscar a rescisão do contrato e a posse do imóvel”.