Fábrica de inseticida contra dengue vai gerar 200 empregos no Vale

O Vale do Paraíba vai ganhar uma fábrica de inseticida biológico em larga escala para combater o Aedes aegypt, mosquito transmissor de dengue, zika e chikungunya. A BR3, startup de biotecnologia, anunciou nesta quinta-feira (18) que vai instalar uma fábrica em Taubaté em 2018. Serão R$ 20 milhões investidos no empreendimento, e 200 vagas de emprego devem ser geradas.



O principal foco da fábrica será o aumento da produção do DengueTech, um inseticida biológico que, quando colocado na água, inibe por 60 dias a procriação do mosquito. Atualmente, a produção é feita em uma incubadora da USP (Universidade de São Paulo), e o projeto conta com apoio do Investe São Paulo, programa que fomenta investimentos do Estado.



As obras de construção da unidade devem começar no segnundo semestre deste ano, e o local ainda não foi divulgado. São 14 mil metros quadrados no terreno, sendo 5.000 de área construída. "Escolhemos Taubaté por estar no próxima a vários ICTs [Instituições de Ciência e Tecnologia], apresentar um dos melhores IDHs do país, estar no centro dos principais mercados consumidores, e com excelente situação logística para a internacionalização dos negócios da companhia” , disse Rodrigo Perez, sócio-fundador da empresa, que agradeceu o governo Ortiz Junior (PSDB) pela implantação do projeto na cidade.



A DengueTech já foi aprovada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e é comercializada normalmente.