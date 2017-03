Fábio Freire busca título inédito no Troféu Brasil

Home

Empresário e atleta da região ficou em terceiro lugar na categoria 45-49 anos em 2016

Marcos Eduardo Carvalho

Taubaté

Terceiro colocado na classificação geral da categoria 45-49 anos do short triathlon no Troféu Brasil do ano passado, Fábio Freire, que mora em Pindamonhangaba e compete por Taubaté, já está pronto para superar o bom resultado da temporada de 2016.

Neste domingo, ele disputa a primeira de seis etapas da temporada 2017 do mais importante evento da modalidade da América do Sul. A estreia será na praia do Gonzaga, em Santos com chegada na Ponta da Praia, a partir das 7h41. "Este ano a nossa meta é brigar pelo título da competição ou, no máximo, ficar em segundo lugar", afirmou o triatleta, que compete com apoio do jornal O VALE.

Na temporada passada, Freire conquistou um lugar no pódio em todas as etapas disputadas, tendo um segundo lugar, em setembro, como melhor resultado na categoria. O short triathlon é uma versão mais curta da modalidade, onde o atleta disputa 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e outras 5 quilômetros de corrida.

Preparação. Empresário do ramo da construção civil em Taubaté e atleta nas horas vagas, Fábio Freire vem treinando forte para temporada, na qual quer fazer ainda mais bonito em 2017. “Treino cerca de duas horas e meia por dia. Nos finais de semana, treino até quatro horas e meia. Tenho uma equipe multidisciplinar muito forte com endocrinologista, fisioterapeuta, técnico de triathlon, que me ajuda bastante”, explica ao O VALE.

Os treinos de corrida acontecem na rua. Quando chove e o tempo não ajuda, porém, Freire vai para a esteira, na academia. Também em um academia cuida dos treinamentos voltados à natação. E, no ciclismo, costuma pedalar na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, que liga Taubaté a Campos do Jordão.