A exposição "Maria, exemplo de mãe" chegou ao Taubaté Shopping e permanecerá no local até o dia 30 de outubro.



A mostra, que desta vez reunirá mais de 30 representações inéditas de Maria, foi apresentada pela primeira vez em maio. Agora, além das novas peças, confeccionadas em diversos tamanhos e modelos, os visitantes terão a chance de conferir de perto todo o processo de criação das imagens que estarão sendo produzidas no local da exposição.



A oficina, que fica aberta das 12h às 22h, está em exibição na Alameda Cultural do Taubaté Shopping, ao lado da livraria Leitura. A visitação do espaço é gratuita e os interessados poderão adquirir as peças em exposição ou mesmo as que estiverem sendo produzidas no local.