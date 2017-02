Exposição interativa está aberta ao público no Vale Sul Shopping

Home

São José dos Campos



Uma exposição para interagir com a ciência e a física chama a atenção de quem passa pelo Vale Sul Shopping. Até o próximo dia 23, na praça de eventos, os clientes poderão vivenciar o ExperCiência.



A participação é gratuíta e o público poderá brincar com as seguintes atrações:



• Gerador de Vann de Graff: Produz o efeito de arrepiar os cabelos de quem toca na cúpula;



• Bola Suspensa: Uma turbina lança um fluxo de ar para cima e uma bola ou material leve fica suspenso me movimento de rotação;



• Poço Gravitacional: A trajetória de esferas lançadas sobre ele é semelhante à trajetória das órbitas de planetas, luas e satélites;



• Espelho Frente a Frente: Os espelhos fazem uma fusão dos dois rostos, quando duas pessoas estão sentadas lado a lado;



• Associação de Espelhos: Quatro espelhos e multifaces circulares com efeitos incríveis;



Para quem ficou interessado, o ExperCiência funciona de segunda a sexta-feira das 14h às 21h e nos sábados e domingos das 12h às 21h.