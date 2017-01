Exército espera cerca de seis mil jovens alistados até junho de 2017

Home

- 13:37

Daniela Santos

São José dos Campos



Cerca de seis mil jovens deverão fazer o alistamento militar até o mês de junho de 2016 na cidade de São José dos Campos.



O serviço militar é obrigatório para os homens que completam 18 anos até o fim de 2017. Apenas na primeira semana do ano, 360 jovens já se inscreveram. O prazo final é até o dia 30 de junho.



Para participar, é preciso levar um documento oficial com foto (não serão autorizadas fotos com boné e/ou sem camisa), certidão de nascimento e carteira de motorista ou de trabalho.



Aqueles que não se alistarem poderão ter complicações legais como serem impedidos de retirar passaporte e ingressar no serviço público.



Em São José, a junta Militar fica na rua Saigiro Nakamura 500, na Vila Industrial. Mais informações pelo telefone 3929-1105.



Já em Taubaté, o Cavex foi procurado por O VALE, mas até o fechamento da reportagem, não informaram a estimativa de alistamentos.