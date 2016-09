Exame nacional põe em xeque qualidade do ensino na região

Home

- 23:52

Resultado da Prova Brasil 2015, divulgado ontem pelo Inep, reprova os alunos do 9º ano das 39 cidades do Vale nas disciplinas de português e matemática. Nenhuma delas obteve pontuação considerada adequada



Xandu Alves

São José dos Campos

Estudantes da região chegam ao final do Ensino Fundamental, em escolas públicas, sem saber adequadamente o português e as operações de matemática. É o que constata a Prova Brasil 2015, cujos resultados foram divulgados ontem pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), órgão do Ministério da Educação.

Nenhuma das 39 cidades da região conseguiu nota acima da pontuação considerada adequada pelo Movimento Todos Pela Educação em português e matemática para alunos do 9º ano do Ensino Fundamental.

Disciplina. Em matemática, o movimento indica pontuação mínima de 300 para o 9º ano. Na região, a cidade com a melhor pontuação nesse quesito foi São Bento do Sapucaí, com 280,89. A pior foi Arapeí, com 234,84.

São José ficou na quarta colocação, com 266,36. Taubaté no 14º lugar, com 258,50. Jacareí marcou 256,36 e ficou no 20º lugar. “Os alunos estão indo para o Ensino Médio despreparados, o que prejudica o desempenho e aumenta a evasão”, afirmou Vitor Loureiro, coordenador pedagógico do 9° ano e do Ensino Médio do Colégio Univap (Universidade do Vale do Paraíba).

Português. A pontuação de português para o 9º ano também ficou abaixo do apontado pelo Todos Pela Educação, de 275 pontos. Campos do Jordão foi o município que chegou mais perto, com 271,55. No ranking regional, São José ficou em sexto, com 260,34, Taubaté em 17°, com 250,78, e Jacareí em 19º, com 250,37. A pior foi Lavrinhas, com 229,74 pontos.

Secretário de Educação de São José, Luiz Carlos de Lima disse que o principal desafio é a “adequação da escola à nova sociedade digital”, para incentivar os jovens nos estudos. “Eles estão nesse ambiente diferenciado e procuramos inserir nesse mundo novo, diferente do que era há cinco anos”.

Índice ‘reprova’ 30 cidades da RMVale

Trinta das 39 cidades da região não atingiram a meta programada do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) para os anos iniciais ou finais do Ensino Fundamental, na rede municipal ou estadual.

Divulgados pelo Ministério da Educação ontem, os números mostram o desafio que as escolas públicas terão para alcançar a meta prevista para os próximos anos. São José conseguiu nota 6,7 no Ideb em 2015, nos anos iniciais, e superou a meta, que era de 6,4. Com isso, a cidade ficou com média maior do que a do país e a do Estado, respectivamente de 5,3 e 6,2. Nos anos finais, a cidade teve nota 5,6 e ficou abaixo da meta de 6,0 e acima do valor do Ideb em 2013, de 5,2.

Nesse quesito, São José também esteve acima da média nacional (4,1) e estadual (4,7). “Estamos contentes porque correspondeu ao trabalho desenvolvido pela rede. Mais importante do que a nota é garantir que aprendizado seja eficaz e continue evoluindo”, disse Luiz Carlos de Lima, secretário de Educação de São José.

Taubaté teve problemas em ambos os segmentos. Nos anos iniciais, a cidade anotou 5,8 quando a meta era 6,1, mas melhorou o índice comparado ao de 2013, que foi de 5,6. Com isso, ficou acima da média nacional e abaixo da estadual. Nos anos finais, o município repetiu a nota de 2013, que foi 4,6, e ficou aquém da meta de 5,6. “Temos mais complicações nos anos finais, com mais retenção [repetência] e evasão”, avaliou a secretária de Educação da cidade, Edna Chamon. “De modo geral, a rede melhorou”, declarou.

Projetos estão em curso para melhorar nota

São José e Taubaté apostam em projetos para melhorar o ensino nos anos finais do Ensino Fundamental e, assim, aumentar a nota do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), além de reforçar projetos educacionais para as crianças.

“Como estamos melhorando os anos iniciais, teremos melhores resultados nos anos finais”, disse Edna Chamon, secretária de Educação de Taubaté. “Temos atuado fortemente nos anos finais com trabalho junto aos adolescentes, em português e matemática. Tem que fazer diagnóstico onde o adolescente não vai bem e fazer projeto com ele”.

Para o secretário de Educação de São José, Luiz Carlos de Lima, os dados mostram “evolução da rede nos anos iniciais” e desafio nos anos finais. “Estamos estudando o Ideb por escola para criar políticas específicas para potencializar o que está indo bem e melhorar o que não foi tão bem”.