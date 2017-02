Ex-primeira-dama Marisa Letícia tem morte cerebral confirmada

Home

A ex-primeira dama e mulher do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Marisa Letícia, teve a morte cerebral confirmada nesta quinta-feira (2), em razão de complicações após sofrer um AVC (Acidente Vascular Cerebral).



Ela estava internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde 24 de janeiro. Ela tinha 66 anos e a informação foi confirmada pela equipe de Lula, em seu perfil na rede social Facebook.



"A família Lula da Silva agradece todas as manifestações de carinho e solidariedade recebidas nesses últimos 10 dias pela recuperação da ex-primeira-dama Dona Marisa Letícia Lula da Silva. A família autorizou os procedimentos preparativos para a doação de órgãos", disse a página do ex-presidente.



Em breve mais informações