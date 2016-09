Ex baterista do Ramones tocará em balada de São José

Home

- 16:25

Bruna Soares

São José dos Campos



Um dos integrantes da maior banda de punk rock de todos os tempos, Richie Ramone, ex baterista dos Ramones, tocará hoje, em São José.



Na primeira vez que toca na região, a presença do baterista marcará a festa de comemoração dos 11 anos do Dunluce Irish Pub, casa noturna que fica na região central da cidade.



O músico gravou os álbuns Too Tough to Die (1984), Animal Boy (1986) e Halfway to Sanity (1987). Ele também é reconhecido como o único baterista dos Ramones a cantar junto com Joey ("Freak of Nature", do álbum Animal Boy, "Chasing The Night", do álbum Too Tough To Die) e com Dee Dee ("Wart Hog", do álbum Too Tough to Die).



Serviço. A festa começa a partir das 20h. O valor dos ingressos para entrada na casa noturna está disponível no site: http://www.dunlucepub.com.br/.