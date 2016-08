Evento consagra ganhadores do prêmio Estilo & Design; veja os ganhadores

Home

- 08:00

São José dos Campos



A cerimônia de premiação dos arquitetos, designers de interiores e paisagistas inscritos na terceira edição do prêmio Estilo & Design foi realizada na noite de ontem, no Hotel Nacional Inn, em São José dos Campos.

Em uma atmosfera de celebração e confraternização, os finalistas do prêmio presentes ao evento puderam acompanhar o bate-papo muito descontraído com Lauro Andrade, idealizador e realizador da DW! Design Weekend São Paulo, que falou sobre a sua experiência à frente do evento e os resultados deste tipo de iniciativa. Vale lembrar, que a DW! serve de inspiração para a Semana de Design que está sendo realizada em São José dos Campos até domingo.

A premiação contou também com a presença dos integrantes da banca de jurados, Sandra Leise, publisher da revista Decorar, Bobby Krell, diretor de publicidade do grupo de revistas Casa (Online Editora) e Beto Cocenza, organizador da mostra Boom SP Design e Daniela Borges, editora do jornal O VALE, que comentaram sobre a evolução técnica dos projetos inscritos neste ano.

Prêmio. Com recorde de inscrições, o Prêmio Estilo & Design confirma seu prestígio junto a arquitetos, designers de interiores e paisagistas da Região Metropolitana do Vale do Paraíba. Em sua terceira edição, o prêmio registra 152 projetos inscritos, um aumento de 153% em relação à primeira edição.

Confira abaixo a relação dos vencedores da terceira edição do Prêmio Estilo & Design:

Categoria Novos Talentos:

Tema Cozinha / Área Gourmet: Mariana Lobo

Tema Living / Sala de Estar: Flávia Mello

Tema Comercial / Corporativo: Célio R. Melilo dos Santos | Juliana Fazolo (empate)

Tema Área Externa / Paisagismo: Marcella Guimarães

Menção Honrosa:

Tema Dormitório / Suíte: Natália Pereira



Categoria Sênior:

Tema Cozinha / Área Gourmet: Fernando Pherpa

Tema Living / Sala de Estar: Andréa Murao | Gustavo Martins (empate)

Tema Comercial / Corporativo: Marilice Arruda

Tema Área Externa / Paisagismo: Fernando Pherpa | Felipe Mascarenhas (empate)

Tema Dormitório / Suítes: Gustavo Martins | Andrea Petini (empate)