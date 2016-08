Eugênio de Melo chega aos 139 anos; veja a programação

Home

- 16:28

Eugênio de Melo

A música vai tomar conta de Eugênio de Melo neste fim de semana. O distrito de São José, na zona leste, comemora 139 anos com shows sertanejos e forró. A primeira noite de show será neste sábado, com a Banda Popular do Vale, a partir das 21h. No domingo, a programação começa pela manhã. Às 10h, será realizada a cerimônia de entrega da obra de revitalização da estação ferroviária do distrito.

Ainda no domingo, às 20h, o evento terá shows das duplas sertanejas Jannio e Juann, que interpretarão canções clássicas, e Paulo e Rafa, que subirão ao palco com repertório de forró e sertanejo universitário.