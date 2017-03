EUA respondem por 26,69% das importações na RMVale

Home

As 21 cidades que comercializaram no estrangeiro em 2017 importaram R$ 3,2 bi no primeiro bimestre

Xandu Alves

São José dos Campos

Segundo maior comprador dos produtos feitos na RMVale, os Estados Unidos são o principal fornecedor da região. Neste ano, em janeiro e fevereiro, os americanos venderam 28,69% de tudo o que foi comprado pelas cidades no exterior, segundo dados do Ministério da Indústria Comércio Exterior e Serviços.

As 21 cidades que comercializaram no estrangeiro em 2017 importaram R$ 3,2 bilhões no primeiro bimestre do ano, sendo R$ 943,1 milhões dos americanos. Eles estão bem à frente da Coreia do Sul, de quem as empresas da região importaram R$ 283,9 milhões.

Principal compradora da RMVale, a China é a terceira maior vendedora para a região. Neste ano, os chineses exportaram R$ 221,3 milhões para a região. O ‘top 10’ dos maiores exportadores para a região é completado por Argentina (R$ 160,8 mi) Alemanha (R$ 157,9 mi), França (R$ 114,5 mi), México (R$ 114,3 mi), Rússia (R$ 107,8 mi), Japão (R$ 79,2 mi) e Austrália (R$ 72,1 mi). Todos os 10 países foram responsáveis por 68,6% das importações da região, num valor de R$ 2,2 bilhões.

Enre os principais produtos comprados no exterior pela RMVale, estão peças para aviões e veículos, turbinas, motores, petróleo e alumínio.

Balança. A Coreia do Sul é quem mais aumentou as exportações para a RMVale no primeiro bimestre deste ano comparado ao mesmo período do ano passado: 153,98%, com R$ 111,7 milhões em 2016. A Rússia vem em seguida, com 133,52%. s russos venderam R$ 46,1 milhões no primeiro bimestre do ano passado.

Entre os 30 países que mais venderam para a região, quem mais aumentou a exportação, em termos percentuais, foi a Colômbia: 867,23%. O país vendeu R$ 44 milhões no primeiro bimestre deste ano contra R$ 4,5 milhões, em 2016. A importação dos produtos americanos caiu 19,95% neste ano: R$ 943,1 milhões ante R$ 1,1 bilhão, em 2016. Os chineses cresceram 20,98%, subindo de R$ 182,9 milhões para R$ 221,3 milhões, no mesmo período.