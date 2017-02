Estudo do Inpe sobre o Cerrado é divulgado internacionalmente

Home

- 13:35

Redação

São José dos Campos

Um estudo coordenado pelo Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), de São José, que aponta os riscos da exploração do Cerrado brasileiro, está sendo divulgado internacionalmente.

O artigo, chamado 'Desvalorizando e Superexplorando o Cerrado Brasileiro: Por Nossa Conta e Risco', foi publicado recentemente na Environment Magazine, revista americana referência em desenvolvimento sustentável, na última edição.

No estudo, os pesquisadores abordaram a importância do bioma para 'frear' as ameaças associadas às mudanças climáticas, e também para o desenvolvimento humano e econômico da região.

"Novas políticas públicas são necessárias para promover e integrar este bioma à nação. Em um contexto internacional, esforços importantes estão sendo feitos para preservar as florestas tropicais do Brasil", disse Myanna Lahsen, do Centro de Ciência do Sistema Terrestre do Inpe. "Enquanto isso, a destruição do Cerrado, o mais antigo bioma do país, avança a passos largos, com poucas controvérsias", afirmou.

Estudo. Os pesquisadores alertam para a implantação de sistemas de monitoramento para o Cerrado, além da diminuição de desmatamentos e da restauração de áreas degradadas no bioma. "É preciso cumprir a legislação ambiental brasileira existente e os compromissos internacionais relacionados às mudanças climáticas, conservação da biodiversidade e desenvolvimento sustentável. Mas a resposta requer mais do que soluções técnicas”, disse.

“Por isso estamos chamando também atenção aos problemas estruturais de governança, obstáculos à integração nas decisões econômicas e do desenvolvimento com considerações de sustentabilidade ambiental e do bem estar humano. Nada menos do que a segurança hídrica, alimentar e energética do país está em jogo", completou a pesquisadora Lahsen.