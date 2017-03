Estudantes criam 'vaquinhas' online para estudar fora do país

Home

Jovens de São José dos Campos aprovados em universidades decidiram criar ‘vaquinhas’ online para arrecadar dinheiro para custear as viagens para fora do país.

Um shopping em formato de um cilindro fez com que o jovem Weslley Quintino, de 17 anos, se interessasse pelo ramo da engenharia civil, com apenas cinco anos de idade. Ao ver a construção em um formato diferente, ele perguntou ao pai qual profissão o permitiria de construir algo semelhante e, a partir desse dia, tinha a certeza que queria a área dos cálculos.



E não ficou só na vontade, ele que é morador do Jardim Colonial, na zona sul do município, foi aprovado para cursar a faculdade de seus sonhos na Universidade de Porto, em Portugal. Ele também foi aceito em outras duas universidades concorridas no país, UEMG (Universidade do Estado de Minas Gerais) e na PUC de Campinas e descreveu um pouco de sua rotina intensa para alcançar o objetivo. “(No ensino médio) Estudava em período integral no colégio da Embraer. Sempre gostei de exatas, aí já focava nesta área. Também ganhei medalhas de bronze em uma Olimpíada de Matemática e em uma de Física”, contou ao O VALE.



O jovem tirou nota 853 no Enem, mas para concretizar, de fato, este objetivo de estudar na Europa ele criou uma conta para receber doações para custear os gastos com passagens aéreas, alojamento, alimentação e gastos com a universidade, que só oferece bolsa de 50% aos estrangeiros. O valor de R$ 15 mil, segundo o jovem, é necessário para que ele se mantenha no país por, pelo menos, três meses, até que ele consiga um estágio. O pai, encarregado de elétrica, e mãe, manicure, também buscam maneiras de aumentar a renda. Até agora, conseguiu apenas R$ 445. O período escolar é diferente do método utilizado no Brasil, portanto o estudante embarcará na primeira semana de setembro.



“É um sonho estudar fora. Além disso, a Universidade de Porto me permitirá fazer a licenciatura e um mestrado no período de cinco anos, o que não aconteceria no Brasil”, destacou.





Escola para alunos com altas habilidades tem alunos selecionados para curso no exterior



Fundada em 2009 pela física astrônoma Nuricel Aguilera, que trabalha há 38 anos com educação, o Instituto Alpha Lumen trabalha com cerca de 400 alunos. Para ser selecionado e fazer parte da equipe, o aluno é submetido a um teste online, seguido de teste presencial, oficina para análise de perfil de cada candidato e entrevista. Os alunos estudam em período integral, de segunda-feira à sábado.



O contato entre pais e escolas também é próximo. Os alunos pagam uma taxa para estudar no local, se a família não tiver condições, empresários são procurados para auxílio. Aulas de teatro, música, mandarim, espanhol, grego e latim são uma das opções de oficinas oferecidas.



Consequência de muito esforço e dedicação, duas alunas, uma de 17 e outra de 15 anos, foram aprovadas em um curso de verão na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos.



Débora Augusto, aos 15 anos, foi aceita para estudar Física de Partículas e, como a família não tem condições de arcar com as despesas, ela também criou uma conta em um site para receber ajuda -- ela precisa juntar o valor de R$ 11.330,50. Luisa Eduarda, selecionada na mesma universidade, para cursar Política e Políticas Públicas: Ideologias Políticas e Modernas, para cobrir o os custos com visto e taxas, precisa de arrecadar R$ 13 mil.

“Convivi com muitas crianças inteligentes, mas que não tinham suporte. Muitas vezes, o adulto não ouve a criança e colocar o potencial a serviço da sociedade é muito importante”, explica a fundadora da escola.