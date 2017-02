Estudante morador de São José passou em quatro universidades federais para medicina

Home

- 11:37

Daniela Santos

São José dos Campos



Radicado em São José dos Campos, um jovem de 18 anos foi aprovado em quatro universidades federais para o curso de medicina.



Luís Felipe Chagas Caldeira Catão concluiu o ensino médio no fim do último ano. Ele foi aprovado no vestibular de medicina na USP Pinheiros, Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), terceiro lugar na UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) e foi o primeiro lugar na Unesp (Universidade Estadual Paulista).



O estudante é natural de Maceió – AL, mas resolveu cursar o terceiro ano do ensino médio em São José para se preparar para os vestibulares mais concorridos do país. E deu certo. Segundo ele, as maiores dificuldades eram as matérias de literatura e português, mas após muita dedicação e estudo, os resultados nas provas foram positivos.



“Consegui realizar meu sonho. Tenho muito a agradecer aos professores, que foram fundamentais para essa preparação focada no vestibular”, descreveu o estudante.



Luís Felipe optou por estudar na USP, na capital paulista.