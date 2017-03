Estado do Rio confirma primeira morte por febre amarela

Home

- 19:01

Agência Brasil

Brasília



A Secretaria Estadual de Saúde (SES) do Rio de Janeiro informou hoje (15) que foram confirmados os dois primeiros casos de febre amarela silvestre com transmissão dentro do estado do Rio de Janeiro, desde as primeiras notificações em humanos em Minas Gerais. Um dos casos resultou em morte: Watila Santos, de 38 anos, morador da área rural de Casimiro de Abreu, na Baixada Litorânea. Ele morreu no último sábado (11), no hospital municipal da cidade, onde deu entrada com queixas de dor de cabeça, taquicardia, falta de ar, febre e dor no corpo.



O outro resultado positivo para o vírus também é de um morador da área rural do município de Casimiro de Abreu. Segundo a secretaria, os dois homens não têm histórico de viagem para áreas onde há comprovação da circulação da doença.



Diante dos resultados, a secretaria informou que vai antecipar a vacinação para 24 municípios estratégicos, nas regiões Norte, Noroeste, Serrana, dos Lagos e no entorno da reserva do Poço das Antas. A prioridade da campanha será imunizar a população residente ou que trabalha em áreas de mata e zonas rurais.



Para a primeira etapa da vacinação dos moradores destes municípios, o Ministério da Saúde vai disponibilizar 1 milhão de doses de vacinas, que serão entregues nesta quinta-feira (16) para a secretaria, que fará a distribuição para as cidades.



Os demais municípios, incluindo a capital e a região metropolitana, integrarão as duas fases seguintes, com previsão de início até o fim deste mês, mediante a liberação de novos lotes de doses a serem disponibilizados pelo Ministério da Saúde para o Rio de Janeiro. A Secretaria de Saúde reforça que todo o estado será contemplado e que, portanto, não há necessidade de deslocamento da população entre os municípios em busca da vacina.