Estado ameaça multar Ecopistas por atraso em obra da Carvalho Pinto

Multa milionária poderá ser aplicada se obra não for entregue até março de 2018; prazo inicial era janeiro de 2016, mas execução está em 35%

Taubaté

O governo estadual ameaça aplicar uma multa milionária à Ecopistas caso a concessionária não conclua a obra de prolongamento da Rodovia Carvalho Pinto até o novo prazo previsto, que se encerra no primeiro trimestre do ano que vem.

A multa seria proporcional ao percentual não executado da obra e ao custo estimado do empreendimento, de acordo com a Artesp, a agência que regula o transporte no Estado. A última medição, feita no mês passado, aponta que a obra atingiu 35,4% de execução. Para efeito de exemplo, caso não haja nenhum avanço até março de 2018, a multa seria de R$ 208 milhões, o equivalente a 64,6% do custo total do prolongamento, orçado em R$ 322 milhões.

Além disso, a Artesp também poderia executar a apólice de seguro do contrato de concessão. O sinistro seria pago pela Ecopistas. Os valores não foram revelados. E mesmo que isso ocorra, a responsabilidade pela obra ainda seria da concessionária. A persistência do atraso ainda poderia levar à extinção do contrato de concessão, firmado em junho de 2009 entre a Ecopistas e o Estado.

Prolongamento. A interligação da Carvalho Pinto à Rodovia Oswaldo Cruz está prevista no contrato de concessão. A obra é custeada pela empresa, que ao final dela poderia aumentar a tarifa de pedágio, já que o cálculo do valor é proporcional à extensão.

Pelo contrato, a obra deveria ter começado até junho de 2012, mas desentendimentos com a Prefeitura de Taubaté sobre o traçado retardaram o início, que só ocorreu em janeiro de 2014. Inicialmente, o prazo de execução seria de 24 meses, mas a necessidade de desapropriação de 88 áreas e os trâmites para a obtenção das licenças ambientais atrasaram a obra. O prazo para entrega foi dilatado para 2017 e, depois, para o primeiro trimestre de 2018.

A Artesp ressaltou que não poderá aplicar multa caso esse atraso seja por “ocorrência de força maior, caso fortuito e de inexigibilidade de conduta diversa, dentre outras causas excludentes de antijuridicidade e de culpabilidade previstas na legislação pertinente”.

Prolongamento será entregue até março de 2018, diz empresa

Por meio de nota, a Ecopistas reafirmou seu “compromisso com o cumprimento do contrato de concessão”. Segundo a concessionária, “com a publicação, na semana passada, da terceira e última licença de instalação, que permite a realização dos serviços no terceiro lote do empreendimento, a concessionária esclarece que a obra está em ritmo acelerado e continuará avançando para ser entregue no primeiro trimestre de 2018”.

O novo trecho, de 10,9 quilômetros de extensão, seria a opção para os motoristas que seguem da capital para o Litoral Norte -- hoje é preciso passar pela Via Dutra, o que resulta em congestionamentos no entroncamento das rodovias, principalmente durante feriados prolongados.

A obra foi dividida em três etapas. As duas primeiras, já em execução, são feitas nas áreas já desapropriadas. Entre os serviços que faltam ser feitos estão construção de pontes e viadutos, das novas pistas e de elementos de segurança.