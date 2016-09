"Esquadrão Cintra" chega a São José na próxima semana

Home

15:04

Daniela Santos

São José dos Campos



Que tal saber um pouco mais sobre as tendências de cortes e colorações para cabelos? Uma empresa de cosméticos trará na próxima semana para São José dos Campos o “Esquadrão Cintra”.



Trata-se de profissionais renomados que trabalham diretamente com o hair list Rodrigo Cintra, co-apresentador do programa “Esquadrão da Moda”, no Sbt.



Os cursos abordarão as técnicas de corte, visagismo e artes em mechas.



Os profissionais que aplicarão as técnicas serão:



-Simony Santana, hair stylist, visagista, especializada em cores para cada tipo de pele e perfil. Atua na equipe de Rodrigo Cintra no salão Studio W Iguatemi, em São Paulo.



-Rodolfo Marques, tricologista, especialista em recuperação e transformação capilar, diretor técnico da Olenka Cosméticos.



-Alan Albuquerque, hair stylist formado pela renomada academia Vidal Sasson, em Londres, que trabalha no Studio W Iguatemi (SP).



O curso será ministrado na Associação dos Aposentados, localizado na avenida São José, nº 542, no dia 12 de setembro, segunda-feira. Os interessados precisam fazer a inscrição pelos números (12) 3354-1412 e/ou (12) 98837-7989 e o valor é R$ 180 para os profissionais.