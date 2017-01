Esposa de ex-vereador de Taubaté teve 'supersalário' na eleição

Home

Entre agosto e outubro, mulher do então parlamentar Jeferson Campos viu vencimento chegar a R$ 19 mil com licença-prêmio

Redação

Taubaté

Durante o período da campanha eleitoral de 2016, a esposa do então vereador Jeferson Campos (PV), que ocupa um cargo comissionado na Prefeitura de Taubaté, recebeu um ‘supersalário’.

Entre agosto e outubro do ano passado, Fabiana Campos, que é gerente de área da Vigilância Sanitária e Epide-miológica, teve uma remuneração bruta de R$ 19.140,48. O valor recebido é mais do que o dobro de seu salário normal (R$ 9.058,53) e superior até ao salário do prefeito Ortiz Junior (PSDB), que é de R$ 16.574,82.

A maior parte da diferença ocorreu em razão do pagamento da licença-prêmio de Fabiana, que representou R$ 9.570,24 por mês, totalizando R$ 28.710,72 no período.

Apoio. O ex-vereador Jeferson Campos, que integrava a base aliada de Ortiz, não foi reeleito. Ele pleiteia que o tucano o nomeie como secretário de Meio Ambiente, cargo vago desde 2016.

No início de agosto do ano passado, o PV desistiu de apoiar a tentativa de reeleição de Ortiz, mas Jeferson contrariou o partido e manteve a aliança com o tucano. Foi a partir desse mês que a esposa do então vereador passou a receber os valores da licença-prêmio. O atraso no pagamento da licença-prêmio é uma reclamação constante dos servidores, que apontam falta de critério para definir quem receberá os valores primeiro.

Vácuo. Entre 10 de agosto e 17 de novembro, Ortiz Junior esteve afastado da prefeitura, devido à cassação de seu mandato. Nesse intervalo, a prefeitura foi administrada de forma interina pelo então presidente da Câmara, o agora ex-vereador Paulo Miranda (PP). No entanto, os setores ligados ao pagamento da licença-prêmio continuaram comandados por assessores de Ortiz.

Outro lado. A reportagem tenta contato com Jeferson Campos desde a semana passada, mas não obteve retorno. Procurado, o governo Ortiz disse que o pagamento da licença-prêmio segue “ordem cronológica”, e que “não existe nenhuma ligação entre o apoio político do ex-vereador com o pagamento apontado, já que Ortiz Junior não era o prefeito em exercício no período”.

Paulo Miranda disse que a ordem de quem iria receber a licença-prêmio era repassada pelo setor de Recursos Humanos, comandado por um assessor de Ortiz. “Quem escolhe quem vai receber é o RH. Só chega para o prefeito assinar. Eu assinei alguns pagamentos, mas o dela [Fabiana] eu não lembro de ter visto”, disse.